Monaco, Fofana ha già rifiutato il West Ham. Il francese ha un accordo col Milan

Nel pomeriggio dalla Francia, in particolare L'Equipe, ha raccontato di un'offerta da 35 milioni di euro del West Ham per Youssouf Fofana del Monaco, con il Milan che invece si è fermato a 17. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano il giocatore ha raggiunto un accordo da settimane con il Milan e spinge ancora per il trasferimento.

Il centrocampista vuole giocare la Champions League ed è per questo che già diversi giorni fa ha rifiutato l'offerta del West Ham di Lopetegui, che si sta già muovendo per altri obiettivi. Ad oggi non c'è ancora nessun accordo tra Milan e Monaco per il classe 1999.