Monza, Berlusconi guarda in casa Milan: interesse per Daniel Maldini

Silvio Berlusconi guarda al "suo" Milan per un innesto futuro. Come si apprende da Tuttosport, infatti, il proprietario del Monza, in vista di affrontare la prossima stagione di Serie B, avrebbe messo nel mirino Daniel Maldini, figlio secondogenito del dirigente rossonero che è stato per anni capitano del Diavolo berlusconiano. Dopo aver esordito in A nello scorso febbraio, si è messo in luce soprattutto per quanto fatto con la formazione Primavera.