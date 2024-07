Morata: "Restare all'Atletico è il mio desiderio dal profondo del cuore, ma per me è spesso complicato in Spagna. Difficile prendere una decisione del genere"

Intervistato da ElDesmarque Cuatro, testata spagnola, Alvaro Morata ha così risposto alle domande riguardanti il suo futuro:

Puoi confermare che l'anno prossimo sarai all'Atletico Madrid?

“È il mio desiderio dal profondo del cuore, ma poi, come ho detto, ci sono spesso momenti in cui per me è complicato in Spagna. Voglio solo che tutto questo prosegua nel miglior modo possibile e che mi diverta”.

Il tuo futuro si deciderà dopo l’Europeo?

"Dipende, dipende da come andranno le cose, alla fine è difficile prendere una decisione del genere, ma penso che decidere al termine di Euro2024 sia una possibilità".

I NUMERI CON L'ATLETICO DI MORATA

Il Milan tratta per Alvaro Morata. Come riportato nelle ultime ore anche dalla redazione di MilanNews.it, il club rossonero starebbe intrattenendo contatti continui con l'entourage dell'attaccante spagnolo classe 1992 per capire la fattibilità dell'operazione, in particolare relativamente all'ingaggio: attualmente il centravanti percepisce 6 milioni di stipendio e da via Aldo Rossi gradirebbero abbassare un po' questa cifra. Nulla da dire invece sulla clausola da 13 milioni che, anzi, appare troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Nell'ultima stagione, con l'Atletico Madrid, Alvaro Morata ha vissuto la sua miglior stagione in carriera a livello realizzativo: 21 gol. Dal 2013/2014 in avanti solamente tre volte è sceso sotto i 15 gol e di queste solo una volta, nel suo primo anno intero al Real Madrid prima squadra, sotto i dieci gol (9). Per il resto è sempre stato una garanzia di gol. Vediamo il rendimento sotto porta stagione per stagione:

2013/2014, Real Madrid: 9 gol

2014/2015, Juventus: 15 gol

2015/2016, Juventus: 12 gol

2016/2017, Real Madrid: 20 gol

2017/2018, Chelsea: 15 gol

2018/2019, Chelsea/Atletico Madrid: 15 gol

2019/2020, Atletico Madrid: 16 gol

2020/2021, Juventus: 20 gol

2021/2022, Juventus: 12 gol

2022/2023, Atletico Madrid: 15 gol

2023/2024, Atletico Madrid: 21 gol