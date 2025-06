Moretto: "Ad oggi il Milan non considera l'acquisto di Rabiot: si cerca un profilo diverso"

In mattinata si è parlato di un interesse del Milan per Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia con un passato alla Juventus. Matteo Moretto, noto giornalista, ne parla così sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

“Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia, nelle ultime ore è stato accostato al Milan. Con il massimo rispetto per i colleghi e senza mancare di rispetto a nessuno quello che ci risulta è che ad oggi il Milan non considera l’acquisto di Adrien Rabiot. Si cerca un profilo diverso, sicuramente il Milan sta ancora aspettando l’offerta del Manchester City per sbloccare la cessione di Reijnders, nel senso che il Milan sa che il City vuole Reijnders e vuole rilanciare: siamo ancora in attesa di capire quando avverrà questo rilancio, atteso per queste ore o per questi giorni”.