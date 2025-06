Retroscena Modric: era corteggiato anche da Boban per la Dinamo Zagabria, ma vuole il Milan

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta un interessante retroscena che riguarda Luka Modric che la prossima settimana dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan: per dire sì ai rossoneri, infatti, il centrocampista croato ha rifiutato la corte anche di Zvonimir Boban, oggi presidente della Dinamo Zagabria, che voleva riportarlo in patria.

Intervenuto all'evento di "Sky Inclusion Days", l'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha parlato così del suo connazionale: "Luka Modric un giorno è a Miami, un giorno è in Arabia Saudita, il terzo giorno è alla Dinamo, il quarto al Catania, il quinto al Milan (ride, ndr). Oramai finché lui non decide non bisogna neanche commentare. Dopo tanti anni di Real Madrid è certo che ha bisogno di tempo per la decisione, una volta quando la prenderà la commenterà perché non ha nessun senso. Ovvio che lui è integro e può dare ancora a qualsiasi squadra dove andrà grande calcio".