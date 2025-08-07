Moretto: "Il Newcastle non molla la pista Malick Thiaw nonostante le resistenze del Milan"
MilanNews.it
Dopo l'offerta da 30 milioni delle scorse ore, rifiutata dal Milan, il Newcastle non molla per Malick Thiaw nonostante i rossoneri, sotto indicazione di Max Allegri, non vorrebbero cederlo. Matteo Moretto, giornalista di Marca, ne parla così su X:
"Il Newcastle non molla la pista Malick Thiaw nonostante le resistenze del Milan. Il club inglese ha in programma nuovi contatti diretti con il club rossonero per provare ad avanzare nell’affare".
