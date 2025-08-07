Moretto: "Il Newcastle non molla la pista Malick Thiaw nonostante le resistenze del Milan"

Oggi alle 18:19Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Dopo l'offerta da 30 milioni delle scorse ore, rifiutata dal Milan, il Newcastle non molla per Malick Thiaw nonostante i rossoneri, sotto indicazione di Max Allegri, non vorrebbero cederlo. Matteo Moretto, giornalista di Marca, ne parla così su X:

"Il Newcastle non molla la pista Malick Thiaw nonostante le resistenze del Milan. Il club inglese ha in programma nuovi contatti diretti con il club rossonero per provare ad avanzare nell’affare".