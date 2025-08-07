Moretto: "Mancano pochissimi passaggi formali per Morata al Como"

Nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto sulla situazione Como-Morata, ormai sul punto di sbloccarsi:

“Procederà dritta fino alle firme anche l’operazione di Alvaro Morata al Como. Tra l’attaccante ed il Como è tutto fatto da diverse settimane, mancava l’ultimo via libera del Galatasray, in questo momento proprietario dei diritti del cartellino di Morata: in mattinata c’è stata una nuova proposta del Galatasaray di cinque milioni di euro per interrompere il prestito. Il Galatasaray è pronto a dire sì, non è ancora tutto fatto, siamo ancora in attesa dell’ultimo passo formale del Galatasaray che però è atteso in giornata. Con il Como sarà un prestito con obbligo, di fatto il Milan trasferirà a titolo definitivo al Como. Siamo veramente agli sgoccioli, mancano pochissimi passaggi formali”.