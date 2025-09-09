Moretto: "Occhio al rinnovo di Saelemaekers. Mi dicono che i dialoghi potrebbero essere ripresi nelle prossime settimane"

Dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma Alexis Saelemaekers è tornato al Milan: con Allegri sembra aver trovato uno status ed un ruolo molto importante in rosa. Ecco perché i rossoneri pensano già al rinnovo di contratto del belga. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole:

“Il Milan aveva già rinnovato il contratto di Saelemaekers prima di mandarlo in prestito secco alla Roma e quindi oggi scade nel 2027. Occhio al rinnovo perché mi dicono che i dialoghi potrebbero essere ripresi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Tutto fermo per quanto riguarda Maignan”.