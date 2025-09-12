Moretto: "Tra un anno sarà il Fulham a decidere se riscattare Chukwueze oppure no per circa 30 milioni"
Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla formula del trasferimento al Fulham di Samuel Chukwueze: "L'operazione Chukwueze-Fulham si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto. Non c'è nessun obbligo. La cifra totale si aggira intorno ai 30M, in realtà è più vicina ai 28 che ai 30. Tra un anno sarà il Fulham a decidere se riscattare Chukwueze oppure no".
SENZA COPPA D'AFRICA
Dal 21 dicembre 2025, giorno del match inaugurale tra Morocco e Comore, al 18 gennaio 2026, data della finale, va in scena in Marocco la 35ª edizione della Coppa d'Africa. Torneo importante e sentito che però si incrocia con la stagione regolare dei top 5 campionati europei.
Il Milan, con la cessione in prestito di Bennacer,e Chukwueze, il mancato arrivo di Boniface e con Adli fuori dal progetto, in attesa di capire se si perfezionerà o meno il passaggio all'Al Shabab, per la prima volta da anni non avrà giocatori in rosa che prenderanno parte al torneo.
