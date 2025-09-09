Moretto: "Vos sembrava ad un passo dal lasciare il Milan ma non si è trovato un accordo col Losanna"

Adli parte, Silvano Vos no. Ne parla Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono due calciatori che sembravano entrambi in uscita, ma solo uno lascerà il Milan: Adli. Il centrocampista ha trovato un accordo totale con l’Al Shabab, operazione chiusa per 7 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Mancava l’intesa economica con il calciatore che alla fine ha detto sì.

Chi sembrava ad un passo dal lasciare il Milan era Silvano Vos, che ha trattato a lungo con un club svizzero, il Losanna. Le trattative erano molto avanzate, ma il mercato svizzero si è chiuso ieri e le parti non hanno raggiunto un accordo complessivo sull’operazione. Il motivo è stato sicuramente il pagamento del prestito e anche la suddivisione dello stipendio. Vos ha un contratto importante e non si è trovato un accordo tra Milan e Losanna su questi due punti”.