Mundo Deportivo - Futuro Coutinho: priorità alla Premier League, ma in corsa c'è anche il Milan

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, Philippe Coutinho è atteso questa settimana a Barcellona per svolgere le visite mediche di rito prima dell'inizio della nuova stagione. Il suo futuro in blaugrana è però molto incerto: il suo agente, infatti, continua a lavorare per cercare una nuova squadra al suo assistito. La priorità del brasiliano è la Premier League, ma non va esclusa nemmeno la pista che porta al Milan.