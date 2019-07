Mundo Deportivo - Gli ultimi giorni di Correa all'Atletico, per il passaggio al Milan mancano solo alcuni dettagli

Manca sempre meno per il passaggio di Angel Correa al Milan. L'affare non è ancora del tutto chiuso, come è stato raccontato negli ultimi giorni, ma Milan e Atletico starebbero lavorando per limare gli ultimi dettagli, relativi alle garanzie di pagamento. Tuttavia, come scrive lo spagnolo Mundo Deportivo, se nelle prossime ore non dovesse arrivare la chiusura dell'affare, l'argentino tornerebbe a disposizione di Simeone per le prossime amichevoli.