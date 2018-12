Mundo Deportivo - Milan su Denis Suarez, si inserisce il Siviglia

Il Milan continua ad osservare il mercato internazionale per trovare gli innesti giusti per gennaio. Secondo Mundo Deportivo, il club rossonero prosegue la pressione e l'interesse per il classe '94 Denis Suarez, mezz'ala del Barcellona. Ma, rivela il quotidiano catalano, nella corsa al centrocampista si sarebbe inserito con forza anche il Siviglia, società nella quale il ragazzo gallego ha già giocato in prestito nel 2014-15.