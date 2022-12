Né lontano né troppo vicino: continua la trattativa per il rinnovo di Bennacer

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oltre alla delicatissima questione legata al rinnovo di Rafael Leao, il Milan sta lavorando ormai da mesi per prolungare il contratto di Ismael Bennacer, in scadenza, come per l'attaccante portoghese, nel giugno del 2024. La trattativa procede ormai da diverso tempo, ma nelle ultime settimane è arrivata la svolta con il cambio agente: l'algerino è ora seguito da Enzo Raiola, successore di Mino.



L'offerta del Milan

Proprio Enzo Raiola, mercoledì scorso, è stato a Milano per incontrare a Casa Milan Paolo Maldini e Frederic Massara, in modo da tracciare dal vivo le linee guida per il rinnovo che, a quanto filtra, è voluto da tutte le parti. La situazione non è lontana dal chiudersi positivamente, ma neanche troppo vicina: il Milan ha avanzato una proposta interessate a Bennacer (sui 4 milioni di euro circa), ma c'è ancora una distanza minima sulla richieste di ingaggio e dei punti (clausola, ad esempio) da colmare.



Tonali spinge

Gennaio, così come per Rafael Leao, potrà essere un mese decisivo per il rinnovo di Bennacer, per il quale ha speso parole di stima anche Sandro Tonali nel corso dell'intervista concessa a reti unificate a Gazzetta dello Sport, Dazn, Sky e Mediaset: "È fondamentale per il Milan. Non c’è un'altra parola per descriverlo. Fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui. Ripeto è fondamentale. Deve rimanere, lui sa meglio di me cosa è il Milan. Sa il percorso che ha fatto, e sa quello che potremo fare insieme. Quindi sa benissimo cosa fare. E spero con tutto il bene del mondo che rimanga. Sa benissimo cosa vuol dire giocare qui". La sensazione è che tali dichiarazioni non rimarranno nel vento, ma porteranno, a breve, alla firma del rinnovo.