Non è prevista la presenza dell'agente di Zirkzee a Milano in queste ore

Nella serata di ieri è uscita fuori la notizia secondo la quale l'agente di Joshua Zirkzee Kia Joorabchian sarebbe sbarcato a Milano in giornata per accelerare i dialoghi con il Milan per difatti definire il passaggio in rossonero dell'attaccante olandese, che resta la priorità del Diavolo nonostante sia stato nel frattempo bloccato il bomber ucraino del Girone Artem Dovbyk (CLICCA QUI).

A poche ore dalla divulgazione di questa notizia, però, è arrivata la smentita. Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, non è prevista la presenza di Kia Joorabchian a Milano in queste ore.

La voglia di proseguire in questi dialoghi c'è tutta, da ambo le parti, motivo per il quale i contatti per sbloccare l’affare Milan-Zirkzee proseguiranno a distanza.