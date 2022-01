Non solo Gabbia: anche Plizzari potrebbe partire in prestito

Oltre al difensore Matteo Gabbia, anche Alessandro Plizzari potrebbe lasciare il Milan in prestito fino al termine della stagione. Lo riporta il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle mosse del club rossonero - in entrata e in uscita - nel corso del mercato di gennaio. Con l’arrivo di Mirante, prelevato in fretta e furia dopo l’infortunio di Maignan, lo spazio per il giovane Plizzari si è ridotto ulteriormente. Non è da escludere, dunque, una sua cessione a titolo temporaneo.