Non solo Lukaku: il Milan tiene viva la pista Dovbyk

Il Milan è alla continua ricerca di una nuova prima punta per la prossima stagione. Fino a quando potrà la dirigenza rossonera ci proverà per Joshua Zirkzee, anche se l'attaccante olandese sembrerebbe essere sempre più vicino al Manchester United. Per questo motivo Moncada, Furlani ed Ibrahimovic avrebbero iniziato a mettere gli occhi su delle alternative valide, come ad esempio Romelu Lukaku, anche se il 31enne belga non sarebbe l'unica pista sulla quale il Diavolo starebbe lavorando.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Milan tiene viva la pista che porta ad Artem Dovbyk del Girona, con il quale ci sarebbero stati dei nuovi contatti dopo l'uscita da Euro2024 dell'Ucraina. Solo una volta definito il quadro completo, la squadra rossonera farà mosse concrete per l'attaccante: da capire l'entità economica della trattativa tra cartellino, ingaggio e una clausola da 40 milioni che si proverà ad abbassare.