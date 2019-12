Il Milan ha deciso di puntare con decisione su Zlatan Ibrahimovic. Come riporta il Corriere della Sera, lo svedese costituirebbe un’eccezione alla politica dei giovani su cui insiste l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Ibra è stato scelto non solo per motivazioni tecniche ma soprattutto per dare una scossa all’ambiente, depresso dopo un girone d’andata deludente.