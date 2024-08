Obiettivo del Milan, Santiago Gimenez è nel mirino della Premier. Offerta del Forest

Santiago Gimenez è stato inseguito a lungo da diversi club anche italiani durante l'estate, soprattutto il Milan, ora invece potrebbe finire in Premier League. Il Feyenoord, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha respinto la prima offerta del Nottingham Forest di 25 milioni di euro, ma ora gli inglesi hanno migliorato la proposta, arrivando a toccare quota 30.

L'altro obiettivo è Eddie Nketiah, per cui l'Arsenal ha detto no a un'offerta iniziale di quasi 30 milioni di euro: i Gunners sono irremovibili e chiedono più di 35 milioni per privarsi dell'attaccante in questa sessione di mercato. Nella gara inaugurale di Premier League all'Emirates contro il Wolverhampton, il classe '99 è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti.

In carriera Santiago Gimenez ha giocato 105 partite con il Cruz Azul, segnando 21 gol, 55 con l'Under 20 dei messicani, siglando 22 gol, e 89 con il Feyenoord, firmando 53 reti. Nel corso della sua carriera Nketiah vanta 168 presenze e 38 gol proprio con l'Arsenal, 40 gettoni e 28 reti con l'Under 21 dei Gunners, 16 match e 15 gol con l'Under 18 degli inglesi, 4 partite e 3 reti in Youth League e infine 19 apparizioni e 5 gol con la maglia del Leeds.