Occhio ad un possibile ritorno di fiamma del Milan per Singo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, bisogna tenere d'occhio un eventuale ritorno di fiamma del Milan per Wilfried Singo del Monaco, terzino destro, ma anche braccetto di destra, scuola Torino.

Ne ha parlato anche Pietro Mazzara nel suo editoriale per MilanNews.it della notte: "Il calciomercato del Milan è in attesa della sterzata decisiva per quanto concerne gli esterni di difesa e Ardon Jashari. Su Pubill vi abbiamo raccontato prima di tutti delle visite mediche preliminari per valutare la stabilità del ginocchio sinistro, ma adesso si attende la mossa di Furlani, che dovrà inviare la prima proposta ufficiale del Milan all’Almeria. Il ragazzo spinge per venire al Milan e ringraziare il Wolverhampton, che negli ultimi due giorni si è parecchio innervosito sullo standby che ha preso la trattativa poiché gli inglesi erano vicini alla chiusura e all’acquisto di Pubill. Ma se non dovessero esserci degli accordi tra Milan e Almeria, i nomi che rimangono vivi nella short-list milanista cono Guela Doué dello Strasburgo e Wilfred Singo del Monaco. A sinistra, invece, avanti tutta su Estupinian: a 18 più bonus si può arrivare a dama".