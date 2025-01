Okafor-Lipsia: si discute un prestito con diritto di riscatto

Noah Okafor potrebbe lasciare il Milan in questo mese di gennaio. Il calciatore svizzero non è mai riuscito a trovare continuità nella sua esperienza rossonera, sia l'anno scorso - che pure era stato decisivo in diverse occasioni con reti e giocate all'ultimo minuto - che quest'anno praticamente mai in campo perché sempre frenato da problemi fisici ripetuti. E così con il Lipsia che ha bussato alla porta del Milan, il club rossonero ragiona e cerca di ottenere il più possibile.

Oggi Tuttosport riferisce che le trattative in corso tra la dirigenza di via Aldo Rossi e il club tedesco si starebbero indirizzando verso l'ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La società in mano alla Red Bull ha già avviato i contatti anche con l'entourage del giocatore e nuovi discorsi tra tutte le parti in gioco sono attese nei prossimi giorni. Oggi Okafor pesa 11 milioni a bilancio per il Milan, ciò vuol dire che i rossoneri dovrebbero ottenere una cifra maggiore di quella per registrare una plusvalenza.