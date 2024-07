Pavlović pronto a diventare un nuovo difensore del Milan: la svolta nella trattativa

Dopo il primo colpo estivo in attacco che ha portato a Milanello Alvaro Morata, il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo difensore centrale, Strahinja Pavlović. Difensore serbo classe 2001 in questo momento, ancora per poco però, in forza al Salisburgo, è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore rossonero. Infatti, come ampiamente raccontato in questi ultimi giorni la trattativa era giunta a un punto di svolta e sarebbero serviti solo gli ultimi dettagli da concordare (leggi anche qui).

Riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram, la dirigenza rossonera ha chiuso per Pavlović per una cifra superiore ai 18 milioni di euro. Il difensore serbo ha concordato i dettagli con il Milan da diverse settimane ed è quindi pronto per firmare il suo contratto con il club rossonero.