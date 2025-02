Pedullà: "Bennacer spinge per il Marsiglia, si può chiudere a breve"

Ismael Bennacer potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore del mercato invernale. E sarebbe lo stesso centrocampista algerino che starebbe spingendo per andare al Marsiglia. Questo l'aggiornamento di Alfredo Pedullà sul proprio sito: "Come riportato da Gianluigi Longari, il centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer starebbe spingendo fortemente per approdare nel Marsiglia di De Zerbi. Le parti sono a lavoro per concretizzare l’affare, che può chiudersi più velocemente anche per via del volere dello stesso calciatore, che gradisce la destinazione già dalla scorsa estate".