Pedullà: "Donnarumma-Milan, le richieste al rialzo di Raiola. E i retroscena sulla Juve"

Mino Raiola farà richieste importanti al Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, riporta alfredopedulla.com. Il noto agente chiederà per il suo assistito uno stipendio da 9 milioni all'anno e un'ingente commissione. Il giornalista di Sportitalia racconta anche un retroscena sulla Juventus: i bianconeri sarebbero pronti per prendere a 0 il portiere rossonero, garantendogli uno stipendio da 10 milioni di euro l'anno e una commissione a doppia cifra per l'agente. L'alternativa, in caso di mancato accordo sul rinnovo, sarebbe quello di cederlo già quest'estate e monetizzare.