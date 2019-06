Pedullà: "Il Milan ha bloccato Praet"

Il Milan ha bloccato Dennis Praet: come detto in più occasioni quasi una priorità per Marco Giampaolo, in presenza di una trattativa almeno fin qui complicata per Torreira (ma i rossoneri insisteranno). Giampaolo è un grande estimatore di Praet, può utilizzarlo anche davanti alla difesa. La Samp ha aperto, operazione già impostata indipendentemente dal possibile mancato arrivo di Malinovskyi in blucerchiato (frenata nelle ultime ore dopo gli accordi di ieri). Andersen piace da sempre a Giampaolo, ma oggi la priorità è Praet.