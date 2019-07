Pedullà: "Il retroscena: Veretout, il Milan e lo scrupolo Biglia. La Roma…"

Jordan Veretout ha vissuto altre ore di attesa, come previsto nulla è accaduto nel weekend appena trascorso. Ha lasciato il ritiro di Moena, non andrà in tournée con i viola, aspetta sperando che la situazione si sblocchi al più pesto. Il francese vorrebbe andare al Milan, malgrado un’offerta di ingaggio inferiore rispetto a quella Roma. E’ la sua scelta preferita per tanti motivi, ma ora il club rossonero deve fare in fretta. Veretout non chiuderà le porte alla Roma, ma preferisce il Milan a patto che i rossoneri – dopo l’incontro dei giorni scorsi – non sprechino tempo perché condizionati dalla vicenda Biglia (che la Fiorentina non intende coinvolgere in questa trattativa). La Roma ha offerto poco meno di 20 milioni ai viola con i bonus e spinge per trovare gli accordi definitivi. Ora il Milan…