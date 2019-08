Pedullà: “Il vero obiettivo del Parma è Andrea Conti”

Intervenuto sul suo sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha raccontato le ultime sulla ricerca di un terzino da parte del Parma, interessato a ben tre giocatori rossoneri: “Ieri c’è stato un incontro con il Milan, ma difficilmente ci saranno – almeno in queste ore – sviluppi per Laxalt e Strinic: il primo piace, tuttavia viene considerato poco idoneo agli schemi di D’Aversa. Il vero obiettivo dell’incontro con il Milan resta Andrea Conti, ma bisogna aspettare almeno una settimana per capire eventuali margini”.