Pedullà: "Milan, contatti per Duncan. E anche la Juve…"

È difficile parlare di mercato dopo un’eliminazione che brucia come quella in Europa League. Ma prima di Atene c’erano stati altri sondaggi significativi. Il Milan pensa sempre a Fabregas, ma sta seguendo altre piste per il centrocampo. A conferma che potrebbe arrivare anche più di un rinforzo in quel settore. Ci sono stati contatti approfonditi per Alfred Duncan, classe 1993, che lo scorso agosto – come anticipato – aveva raggiunto l’intesa per il rinnovo fino al 2022. Duncan è ormai una certezza del Sassuolo, rendimento alto, da mesi e mesi uomo mercato. La valutazione è di circa 20 milioni, anche la Juve lo sta seguendo e apprezzando. Ma il Milan ha maggiore necessità e ha mosso i primi e concreti passi. Una situazione da seguire nei prossimi giorni.