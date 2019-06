Pedullà: "Milan: Veretout al dentro o fuori. Kabak e quelle parole del ds Stoccarda"

Il Milan è molto attivo. Oggi è un giorno chiave per Jordan Veretout: se dalla teoria non si passerà alla pratica, la Roma sarà pronta nei prossimi giorni a piombare sul centrocampista della Fiorentina. Nel restyling difensivo un profilo giovane che piace è quello del centrale Ozan Kabak, classe 2000, che può liberarsi dallo Stoccarda(retrocesso) dietro il pagamento di una clausola da 15 milioni. Profilo molto interessante. E le parole di ieri del direttore sportivo del club tedesco, Sven Mislintat, aprono le porte all’addio di Kabak: “C’è una clausola di uscita sul mercato e c’è un club che lo attira. Bisogna essere realistici, non pensiamo che possa restare insieme a noi. Dietro la sua clausola ci sono ovviamente dei limiti, non è valida per sempre”, ha spiegato a Sky Sport Deutschland.