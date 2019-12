Pellegatti: "Il Milan ritiene congrua l'offerta fatta ad Ibrahimovic"

Carlo Pellegatti, presente ieri sera negli studi di Tiki Taka, ha parlato così del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Il Milan ha fatto un'offerta a Ibra che per il club rossonero è congrua. In via Aldo Rossi, si aspettano una risposta, quello che preoccupa è che non ci sono stati ancora dei segnali da parte del giocatore. Il Milan è convinto di aver fatto tutti gli sforzi possibili e si augura di presentarlo il 15 dicmebre durante la festa al Principe di Savoia per i 120 anni dalla fondazione. Ibra sarebbe un acquisto importante non solo a livello tecnico".