Pellegatti: "Per Hauge ritengo che ci siano poche possibilità che rimanga al Milan"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del futuro di Hauge in un video sul suo canale YouTube: "Per quanto riguarda Hauge ritengo che ci siano poche possibilità che rimanga al Milan perché il giocatore potrebbe essere inserito in qualche trattativa importante come contropartita tecnica, oppure potrebbero esserci dei soldi freschi, denaro fresco, dai 10 ai 20 milioni di euro. Avendo Giroud e Ibrahimovic davanti, insieme all’eventuale giocatore nuovo, giovane, come centravanti che possa alternarsi ai primi due e nel frattempo crescere. A sinistra Leao e Rebic, a destra Saelemaekers ed eventualmente un giocatore dal fiuto del gol migliore di quello di Castillejo, ed ecco che Hauge troverebbe poco spazio, potrebbe non essere valorizzato un giocatore serio, un giocatore che si impegna, un giocatore dalle buone qualità e dal fiuto del gol che ha dimostrato di avere contro il Milan e nel Milan".