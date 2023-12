Pellegatti sul mercato di gennaio: "Falsità che David arriverà a 40-50 milioni. Da quello che so andremo solo con dei prestiti"

vedi letture

Il giornalista Carlo Pellegatti, ospite di TvPlay, ha parlato così del mercato del Milan: "Da quello che so andremo solo con dei prestiti. Quelli che scrivono che David arriverà a 40-50 milioni dicono falsità. Piuttosto che prendere un ragazzino da una squadra mediocre in giro per l’Europa, o Ekitike io prenderei Djuric del Verona. Non è un fenomeno ma per caratteristiche sarebbe il vice ideale di Giroud ed è un giocatore pronto, forte di testa e capace di fare reparto.

Non è che se prendi un giocatore più esperto rovini tutto quanto, un’eccezione si può fare. Taremi era già tutto a posto ma volevano delle commissioni pari all’ingaggio quasi. E’ una linea che ti può andare bene o ti può andare male ma è quella stabilita dal Milan”.