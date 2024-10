Per il centrocampo il Milan continua a monitorare Cardoso oltre a Frendrup

vedi letture

Morten Frendrup è il nome nuovo fatto da La Gazzetta dello Sport per il centrocampo del Milan, ma il danese non è però l'unico profilo nella lista degli osservatori rossoneri. Stando a la rosea, infatti, il Diavolo starebbe continuando a monitorare Johnny Cardoso del Real Betis, giocatore sondato già nel corso dell'estate quando le trattative con il Monaco per Fofana si erano complicate.

Lo statunitense ha la stessa età di Frendrup, costa grosso modo lo stesso prezzo del genoano, ed in quel di Siviglia non sta giocando molto (appena 457' minuti sui 720 a disposizione in tutte le competizioni). A dispetto del fatto di essere nato negli States da genitori brasiliani, Cardoso possiede anche il passaporto italiano, dettaglio da non sottovalutare considerando il fatto che il Milan non ha più spazi a disposizioni per gli slot degli extra comunitari.