Per il centrocampo il Milan è interessato a Ezechiel Banzuzi, classe 2005 del Lovanio

vedi letture

Non solo attacco. Considerata la coperta cortissima in mediana, il Milan potrebbe fare anche un centrocampista nel corso di questo calciomercato. Da sempre, per una questione di lista, esperienza e costi, il preferito della dirigenza rossonera è Warren Bondo del Monza, ma l'infortunio subito nel corso dell'ultima giornata di campionato potrebbe aver complicato, e non poco, la pista che porta al franco-congolese.

Per questo motivo il Milan avrebbe cominciato a monitorare altri profili, come ad esempio Ezechiel Banzuzi, classe 2005 del Lovanio che fino a questo momento in Jupiler League ha collezionato 21 presenze, un gol e ben 5 assist. Per caratteristiche potrebbe essere la perfetta alternativa di Fofana o Reijnders, ma occhio alla concorrenza del Monaco e di altri club europei.