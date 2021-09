Per Kessie si muove il PSG. Tuttosport: "Milan, per Theo e Bennacer serve giocare d'anticipo"

Il Paris Saint-Germain aumenta la pressione sulle spalle del Milan, impegnato ormai da diversi mesi nella trattativa per il rinnovo di Kessie. I francesi - riferisce Tuttosport - hanno avuto dei contatti con George Atangana, procuratore dell'ivoriano, prospettandogli un'offerta tra gli 8 e i 9 milioni netti a stagione. Il caso del francese suggerisce che le tempistiche dei rinnovi di contratto, a Casa Milan, vanno modificate. È dunque il caso - suggerisce il quotidiano - che i rossoneri comincino a ragionare sulle estensioni di diversi giocatori, a partire da Theo Hernandez: il francese è in scadenza nel 2024, ma non è un mistero che sia l'oggetto del desiderio di molti top club europei. Può essere questo per rafforzare il suo legame con il Milan, magari con un ritocco verso l'alto dell'ingaggio, che oggi si attesta a 1,5 milioni l'anno. Ci sono poi Bennacer e Saelemaekers (anche loro in scadenza nel 2024), senza dimenticare Simon Kjaer: il contratto del danese terminerà il prossimo giugno, ma considerate le distanze con Alessio Romagnoli la sua conferma appare pressoché scontata.