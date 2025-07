Per l'attacco il Milan sta studiando il dossier Dusan Vlahovic

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, parlando di Dusan Vlahovic come uno dei dossier che si starebbero studiando dalle parti di Casa Milan per l'attacco:

"[...] Il Milan sta studiando a fari spenti il dossier Dusan Vlahovic. Non è facile per motivi economici, soprattutto perché il serbo è vincolato ancora da un anno di contratto a 12 milioni a stagione, ma il Milan a fine agosto potrebbe proporre alla Juve di “risolvere il problema” prendendo Vlahovic a prezzi contenuti. Servirà anche uno sforzo del giocatore che dovrà ridurre lo stipendio. Al Milan potrà viaggiare su cifre molto più basse rispetto all’ultimo ingaggio percepito alla Juve. L’affare non è ancora decollato, si attendono tempi maturi. Ci sono poi le alternative e i piani B, attaccanti proposti dagli agenti, che aCasa Milan stanno valutando per non farsi cogliere impreparati se l’operazione Vlahovic non dovesse andare in porto".

