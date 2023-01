Pioli ha parlato del calciomercato del Milan di gennaio e dei rinnovi di Leao, Giroud e Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Ismael Bennacer, che ha rinnovato fino al 2027 solo ieri: "Sono felicissimo per Isma, è tutto meritato per la sua volontà e determinazione. Isma è molto ambizioso e accompagna questa ambizione con umiltà di chi sa che deve ancora migliorare. Sono molto felice anche per il club, perché confermare un gruppo di giocatori presi da ragazzi e ora diventati maturi è importante. Leao e Giroud? Spero arrivino altre buone notizie, me lo auguro".

Inoltre, l'allenatore si è soffermato sul calciomercato di gennaio del Milan: "Maldini ha detto mercato chiuso? Sapevo di questa situazione e rimango convinto che l'unico nostro problema è non avere il gruppo completo in ogni reparto. Non c'è bisogno di intervenire".