Pioli sul futuro di Leao: "Resta? Credo proprio di sì per quel che so io"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan Campione d'Italia 2021-2022, si è così espresso (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) negli studi di 'Che tempo che fa' su Rai3, ospite di Fabio Fazio, sul futuro di Leao: "Posso dire che è un grande giocatore. Rimane al Milan? Credo proprio di sì per quello che so io... Poi non sono né il proprietario né uno dei dirigenti. Mi auguro di lavorare ancora tanto con lui e ha ancora tanti margini di miglioramento".