Pobega al Bologna, la cessione è in prestito con obbligo di riscatto

Per il passaggio di Tommaso Pobega al Bologna mancano davvero solo le ultime formalità. Il centrocampista sta svolgendo in queste ore le visite mediche prima di raggiungere i compagni e Vincenzo Italiano in ritiro: il classe '99 vestirà nuovamente rossoblu dopo il prestito della scorsa stagione.

Matteo Moretto, giornalista di Marca, racconta la formula definitiva dell'affare: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto.