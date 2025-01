Porte girevoli a Milanello: interesse dello Stoccarda per Pavlovic

Nonostante le voci che lo vedessero lontano da Milano, Strahinja Pavlovic contro il Girona ha offerto una prestazione di grande livello. Il serbo si è dimostrato essere molto solido, rilanciandosi in maniera importante nello gerarchie di Sergio Conceiçao. Eppure Pavlovic potrebbe comunque cambiare casacca in questo calciomercato, complice l'interesse di diverse squadre dopo quello, poi arenatosi, del Fenerbahce.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in queste ore lo Stoccarda si sarebbe detto interessato al centrale serbo, che in questi suoi primi 6 mesi al Milan ha collezionato 15 presenze, 10 in campionato, 4 in Champions League ed una in Coppa Italia, condite anche dal gol allo stadio Olimpico alla terza giornata di Serie A contro la Lazio.