Porte girevoli: Loftus-Cheek e Tomori potrebbero tornare in Premier

Alvaro Morata e Francesco Camarda potrebbero non essere gli unici a lasciare il Milan in questo calciomercato. Anche Calabria sarebbe infatti sulla lista dei partenti, con il Bologna che in queste ore ci starebbe pensando per andare a sostituire in rosa Stefan Posch.

Oltre al'ex capitano rossonero, comunque, il Milan potrebbe fare a meno anche di Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, entrambi richieste in patria, in Premier League. Per il centrocampista si sarebbe fatta avanti qualche squadra con semplici sondaggi, mentre per il difensore avrebbero bussato alla porta del Diavolo West Ham ed Aston Villa, con tanto di offerta (rifiutata).

Occhio anche a Samuel Chukwueze e Noah Okafor, con il primo richiesto dal Newcastle, mentre il secondo dal Tottenham. A riportarlo è questa mattina Il Corriere dello Sport.