Prima offerta della Roma per Koné rifiutata dal 'Gladbach. L'agente del calciatore è nella Capitale

La Roma continua a spingere per Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Stando a quanto riportato dl collega di Sky Sport De Florian Plettenberg, la prima offerta ufficiale presentata dal club giallorosso per il centrocampista francese sarebbe stata rifiutata dai tedeschi, i quali continuano a chiedere 25 milioni per il classe 2001, 20 dei quali solo di base fissa.

Le parti continuano a trattare con Koné che avrebbe già raggiunto un accordo verbale con la Roma per quanto concerne un contratto dalla durata di cinque anni. In aggiunta a questo, Gianluca Di Marzio ha riportato che l'agente del calciatore si trova attualmente nella Capitale per cercare di chiudere l'affare.