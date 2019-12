Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Lucas Paquetà. Secondo le indiscrezioni di mercato, Leonardo sarebbe intenzionato a fiondarsi sul giovane brasiliano e potrebbe presto presentarsi in via Aldo Rossi con un’offerta concreta. Il Milan sarebbe disponibile ad ascoltare la proposta, ma non si priverà del giocatore per meno di 35 milioni di euro.