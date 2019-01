QS - Raiola spinge Kean al Milan, ma la Juve dice no

Negli ultimi giorni al Milan è stato accostato con insistenza il giovane classe 2000 Moise Kean, nome assai gradito a Gattuso. Regista dell’operazione - scrive il QS-La Nazione -sarebbe Mino Raiola, visto che è proprio il noto agente a spingere il suo assistito verso il club di via Rossi. Ma la Juventus, proprietaria del cartellino, non è intenzionata a privarsi del ragazzo, per il quale è già pronto il rinnovo del contratto.