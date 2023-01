Quando Zaniolo disse: "Ibra il mio idolo, bello giocarci insieme. Modulo? Preferisco il 4-2-3-1"

MilanNews.it

In un'intervista a Sportweek dello scorso giugno, Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato del Milan, si esprimeva così su Zlatan Ibrahimovic: "Il Milan ha vinto 2-1 contro di noi, ma io ho coronato un sogno:giocare col mio idolo. Non ho avuto modo di parlarci, ma l'ho studiato. Mi sono vergognato di avvicinarmi, giocarci insieme è stato bello. Sono contento che lo Scudetto l'abbia vinto Ibra, il mio idolo, il Milan meritava questo scudetto".

Il numero 22 giallorosso commentò anche le voci che, già all'epoca, lo accostavano al club rossonero: "I rumors di mercato? Fa piacere, vuol dire che vali. Voglio dimostrare che è giusto essere accostato a questi club". A ciò si aggiunge anche un commento sul suo modulo preferito: "Il 3-5-2 non esalta al massimo le mie caratteristiche, preferisco il 4-3-3 o il 4-2-3-1, però se il mister decide così io devo dare il 100 per cento lì, per la squadra e per il risultato".