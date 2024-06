Quanto chiede il Feyenoord per Wieffer. Non ci saranno sconti

vedi letture

L'ultimo nome messo nel mirino dal Milan per rinforzare il suo centrocampo è quello di Mats Wieffer che, come riporta oggi il Corriere dello Sport, nel corse della stagione è stato visionato varie volte dagli scout rossoneri. Il 24enne centrocampista del Feyenoord e dell'Olanda, con cui non sarà a Euro 2024 a causa di un infortunio, potrebbe essere quel giocatore di equilibrio a centrocampo che aiuterebbe il nuovo tecnico Fonseca a innalzare le prestazioni difensive di tutta la squadra.

Secondo quanto scrive il CorSport questa mattina, Wieffer viene valutato circa 30 milioni dal suo club. Il giocatore è giovane, è titolare e negli ultimi anni ha fatto registrare una progressiva crescita del suo livello tecnico oltre che della sua esperienza. Per queste ragioni e soprattutto perchè ha ancora un contratto a lunga scadenza fino al 2027, viene riferito che il club olandese non ha intenzione di fare sconti sul cartellino del giocatore. Nei prossimi giorni previsti contatti con l'entourage del centrocampista.