Quanto cosa Diogo Leite? Il Milan punta il centrale dell'Union

vedi letture

Sul mercato, al momento, la priorità del Milan è dare un centravanti a Paulo Fonseca il prima possibile: preferibilmente prima del raduno di inizio stagione. Che ci sia quantomeno la certezza sul nome del nuovo numero 9, soprattutto se questo dovesse tardare a Milanello per via degli impegni all'Europeo in Germania. Solo in seconda istanza, forse anche da fine luglio o inizio agosto in avanti, i rossoneri si concentreranno sul difensore centrale: in mezzo si proverà a chiudere il terzino destro e il mediano.

Per il ruolo di centrale difensivo, come riporta oggi Il Corriere dello Sport, i piani alti di Casa Milan hanno opzionato Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999 dell'Union Berlino da due stagioni e con una buona esperienza in campo europea maturata in Germania tra Europa e Champions League. Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina, il colpo sarebbe appetibile anche grazie al prezzo del cartellino non esagerato: i tedeschi potrebbero scendere fino a 15 milioni di domanda. Nelle prossime settimane si capirà la fattibilità.