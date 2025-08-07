Quanto pesa Thiaw a bilancio? In caso di cessione la plusvalenza sarebbe notevole
In queste ore si è raccontato dell'insistente interesse del Newcastle per Malick Thiaw del Milan. I rossoneri, sotto indicazione di Max Allegri, non vorrebbero cedere il tedesco; nella giornata di ieri Matteo Moretto, giornalista di Marca, ha raccontato di come il centrale potrebbe lasciare il Milan solo per una cifra veramente fuori mercato, tra i 40 ed i 45 milioni.
Nel caso in cui i Magpies dovessero affondare in modo pesante per l'ex Schalke, offrendo quello che vuole il Milan, che tipo di impatto avrebbe una cessione del genere? Malick Thiaw è stato acquistato nell'estate del 2022 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027; a bilancio ha un costo storico di 9.29 milioni di euro ed un residuo di circa 3.71 milioni. Quindi, nel caso in cui il newcastle arrivasse ad offrire veramente 45 milioni la plusvalenza sarebbe superiore ai 40 milioni di euro.
