Questione centravanti: torna di moda il nome di Duran dell'Aston Villa

Insieme ad Alvaro Morata, al Milan dovrebbe arrivare anche un terzo centravanti in questo calciomercato, così da andare a completare con gol, sfrontatezza ed esperienza la batteria delle prime punte a disposizione di Paulo Fonseca nella prossima stagione.

Per questo motivo negli scorsi giorni si sarebbe parlato di Tammy Abraham e Niclas Fullkrug, ma in queste ore sarebbe tornato di moda dalle parti di Casa Milan il nome di John Duran dell'Aston Villa. Colombiano, classe 2003, fresco dell'argento conquistato in Copa América con la sua Nazionale, nell'ultima stagione con la maglia dei Villans non è riuscito a mettere a segno neanche una rete, complice il suo impiego con il contagocce. Duran non sembrerebbe infatti rientrare nei piani di Unai Emery, ed ecco spiegato il perché il Milan ci starebbe pensando per andare a completare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Il Diavolo non sarebbe però l'unica squadra sulle tracce del colombiano, visto che anche il West Ham sarebbe interessato al classe 2003. A riportato questa mattina da Tuttosport.