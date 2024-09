Rabiot ancora senza squadra: ha rifiutato una ricca offerta del Milan

Siamo al 3 settembre, i grandi mercati europei si sono chiusi così come ieri anche quello Saudita. Eppure ci sono diversi giocatori che rimangono senza squadra: normale. Non normalissimo se tu ti chiami Adrien Rabiot e sei stato titolare della Juventus e della nazionale francese nelle ultime stagioni. L'ex bianconero non ha rinnovato con l'arrivo di Thiago Motta e si è messo sul mercato, probabilmente con l'idea di ricevere un'offerta importante da qualche top club di Premier o della Liga.

Oggi la Gazzetta dello Sport specifica che Rabiot aspetta probabilmente un'offerta del Barcellona che, però, ancora non ha fatto mosse ufficiali. Chi le aveva fatte era stato il Milan che aveva preso informazioni con la madre-agente Veronique ed era anche arrivato a formulare un'offerta per il centrocampista (QUI l'anticipazione di MilanNews.it): proposta che il francese ha rifiutato, proprio perché in attesa di un contratto migliore da qualche top club. In particolare Rabiot e il suo entourage hanno avanzato delle richieste troppo elevate. Ma questo arriverà? Intanto Fonseca si tiene Ismael Bennacer che dopo un'estate in bilico dovrà essere reintegrato in rosa e diventare una risorsa importante.